Повний графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Кіровоградській області містить детальні адреси всіх запланованих робіт.

Графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Кіровоградській області охоплює низку населених пунктів, де енергетичні служби здійснюватимуть планові заходи, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Кіровоградобленерго.

27 жовтня з 08:00 до 17:00 у місті Долинська проводитиметься розчистка траси. Тимчасове знеструмлення заплановано на вулицях Братів Клепачів, Євгена Коновальця, Івана Яковенка, Костя Гордієнка, Ольгерда Бочковського, Сергія Завірюхи, Сонячна, Центральна, Чкалова та провулках Транспортному, де перелік адрес охоплює понад сотню об’єктів.

У той самий день з 09:00 до 17:00 у Боковому проходитиме плановий ремонт. Роботи торкнуться вулиць Козацька, Кринична, Покровська, Сонячна, Лесі Українки, Шевченка, а також провулків Вербного, Верхнього, Дачного, Лугового, Пісочного, Тополиного, Нового. Крім цього, у Варварівці без електропостачання тимчасово залишатимуться окремі будинки по Героїв Маріуполя, Херсонській та Новій.

Наступного дня, 28 числа, з 08:00 до 17:00 енергетики планують розчистку траси в Олександрівці. Відключення відбудуться на Шевченка — зокрема за адресами 59, 69, 76, 78, 81, 83–99, 101, 103, 105, 109. З 09:00 до 18:00 цього ж дня у Ганнівці проходитиме плановий ремонт на вулицях Весела, Гоголя, Садова, Шкапенка, а також у провулках Польовому, П’ятихатському, Степовому.

29 жовтня з 08:00 до 17:00 в Олександрівці продовжиться розчистка ліній електропередач по Шевченка — у будинках під номерами 104–158. Заходи спрямовані на підтримання стабільної роботи електромереж та попередження аварійних ситуацій.

