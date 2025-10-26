Полный график отключения света в неделю с 27 октября по 2 ноября в Кировоградской области содержит подробные адреса всех запланированных работ.

График отключения света на неделю с 27 октября по 2 ноября в Кировоградской области охватывает ряд населенных пунктов, где энергетические службы будут проводить плановые мероприятия, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Кировоградоблэнерго .

27 октября с 08:00 до 17:00 в городе Долинская будет проводиться расчистка трассы. Временное обесточивание запланировано на улицах Братьев Клепачев, Евгения Коновальца, Ивана Яковенко, Костя Гордиенко, Ольгерда Бочковского, Сергея Завірюхи, Солнечная, Центральная, Чкалова и переулках Транспортном, где перечень адресов охватывает более сотни объектов.

В тот же день с 09:00 до 17:00 в Бокове пройдет плановый ремонт. Работы коснутся улиц Казацкая, Криничная, Покровская, Солнечная, Леси Украинки, Шевченко, а также переулков Вербного, Верхнего, Дачного, Лугового, Песочного, Тополиного, Нового. Кроме этого, в Варваровке без электроснабжения будут временно оставаться отдельные дома по Героям Мариуполя, Херсонской и Новой.

На следующий день, 28 числа , с 08:00 до 17:00 энергетики планируют расчистку трассы в Александровке. Отключения состоятся на Шевченко — в частности по адресам 59, 69, 76, 78, 81, 83–99, 101, 103, 105, 109. С 09:00 до 18:00 в этот же день в Ганновке будет проходить плановый ремонт на улицах переулках Полевом, Пятихатском, Степном.

29 октября с 08:00 до 17:00 в Александровке продолжится расчистка линий электропередач по Шевченко - в домах под номерами 104-158. Мероприятия направлены на поддержание стабильной работы электросетей и предупреждение аварийных ситуаций.

Полный график отключения света в неделю с 27 октября по 2 ноября в Кировоградской области содержит подробные адреса всех запланированных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.