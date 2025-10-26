У Кіровоградській області досі надають гуманітарну допомогу для пенсіонерів, що опинилися в скрутних обставинах життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області реалізується у межах роботи хабу «Єднання», повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній сторінці Олександрійської районної державної адміністрації, цей центр став місцем турботи про вимушених переселенців із Покровська.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області організована в межах діяльності хабу «Єднання», який створено Покровською міською військовою адміністрацією для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Основне завдання центру полягає у наданні консультацій, інформаційної підтримки та розподілі гуманітарних ресурсів між тими, хто покинув Покровський район і нині проживає на території Кіровоградської області.

Представники адміністрації закликають переселенців із Покровська пройти коротке опитування для актуалізації особистих даних та визначення нагальних потреб.

Анкета доступна в онлайн-форматі, а отримані відповіді використовують для подання заявок до міжнародних та національних благодійних організацій, які надають підтримку людям, що постраждали від війни.

Тим, кому незручно користуватися інтернетом, радять приходити безпосередньо до хабу. Прийом відвідувачів здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Працівники центру допоможуть заповнити анкету та надати необхідні консультації.

У переліку осіб, яким пріоритетно надається гуманітарна допомога, вказані пенсіонери, особи з онкологічними захворюваннями та громадяни з інвалідністю І та ІІ групи. Саме ці категорії найчастіше потребують не лише в грошах чи речах, а й постійної турботи.

