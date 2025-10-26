Жителям Харкова варто врахувати тимчасові незручності, які повʼязані з графіком відключення води на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада.

Графік відключення води на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада у Харкові охоплює кілька районів, де заплановані реконструкції електро-щитових на ЦТП та роботи на внутрішньобудинкових мережах, повідомляє Politeka.

За інформацією комунальних служб, графік відключення води на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада у Харкові пов’язаний з технічним обслуговуванням систем гарячого водопостачання.

Планові обмеження з 23.10.25 09:01 до 30.10.25 20:01 торкнуться таких адрес: просп. Перемоги 61-Б, 65-А, Архітекторів 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, просп. Людвіга Свободи 58, 60.

Ще один комплекс планових робіт запланований на проспекті Перемоги, будинки 48, 48-А, 50-А та на Ахсарова, 1-В, 1-А, 1, 1-Б, 3-В, 3-Г, 3-Б. Ці ремонтні заходи розпочалися 22.10 о 09:35 та завершаться 29.10 о 20:00.

Окрім цього, на джерелах теплопостачання гарячої води проводитиметься реконструкція електро-щитової на ЦТП для будинків на таких вулицях:

Ахсарова 13, 15, 15-А, 17, 19, Людвіга Свободи 32, 34, 36, 36-А, 40-А, 40-Б, 40, 42-А, 42, 46-Б, 46, 46-А, 46-В, 48-А, 48. Ремонтні заходи тут стартували 20.10 о 18:00 і триватимуть до 27.10 20:00.

Окрім цього, аварійні роботи на внутрішньоквартирних мережах гарячого водопостачання проводяться у зв’язку з перекладанням трубопроводів.

Незручності торкнуться мешканців проспекту Академіка Курчатова 21, вулиці Гацева 1 та Академіка Вальтера 5, 7, 19-А. Роботи тут розпочалися 17.10 о 18:00, а планують завершити їх 27.10 о 17:00.

Фахівці кажуть, що графік відключення на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада у Харкові охоплює декілька важливих житлових масивів, тож місцевим варто спланувати свій побут.

