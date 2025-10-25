Реалізація нової системи оплати за проїзд у Черкасах відбувається в межах співпраці Черкаської міської ради з інвестором проєкту АСООП «Smart Ticket Technology».

У Черкасах на маршруті №30 запроваджено нова система оплати за проїзд, що передбачає облік пасажирів, які оплачують поїздку готівкою, передає Politeka.

Водії зобов’язані фіксувати всі готівкові платежі через валідатор і видавати пасажирам квитки. Це дозволяє контролювати рух коштів та роботу транспорту більш прозоро.

Нагадаємо, що впровадження обліку пасажирів, які розраховуються готівкою, поступово відбувається на всіх автобусних маршрутах міста. З початку жовтня така система вже запрацювала на семи маршрутах, а тепер охопила і маршрут №30. Кожен водій при отриманні готівки зобов’язаний зафіксувати оплату на валідаторі. Після цього пристрій друкує квиток, який пасажир повинен зберігати протягом поїздки. Вся інформація автоматично надходить у систему АСООП для обліку.

Завдяки цьому механізму обіг готівкових коштів у громадському транспорті стає прозорим. Пасажирів закликають обов’язково брати квиток у водія при оплаті готівкою, оскільки саме він підтверджує оплату та реєструється в системі. Для зручності також доступна безготівкова оплата, інструкції з якої розміщені у салонах автобусів.

Реалізація нової системи оплати за проїзд у Черкасах відбувається в межах співпраці Черкаської міської ради з інвестором проєкту АСООП «Smart Ticket Technology» та за підтримки міжнародної компанії платіжних технологій Visa. У разі питань щодо роботи системи пасажири можуть звертатися на гарячу лінію 0 800 300 844 для консультацій.

Крім того, у Черкаській області ввели новий графік руху поїздів через ремонтні роботи на дільниці.

