Реализация новой системы оплаты за проезд в Черкассах происходит в рамках сотрудничества Черкасского городского совета с инвестором проекта АСООП Smart Ticket Technology.

В Черкассах на маршруте №30 введена новая система оплаты за проезд, предусматривающая учет пассажиров, оплачивающих поездку наличными, передает Politeka.

Водители обязаны фиксировать все наличные платежи через валидатор и выдавать пассажирам билеты. Это позволяет контролировать движение и работу транспорта более прозрачно.

Напомним, что внедрение учета пассажиров, рассчитываемых наличными, постепенно происходит на всех автобусных маршрутах города. С начала октября такая система уже заработала на семи маршрутах, а теперь охватила маршрут №30. Каждый водитель при обналичивании обязан зафиксировать оплату на валидаторе. После этого устройство печатает билет, который пассажир должен хранить во время поездки. Вся информация автоматически поступает в систему АСООП для учета.

Благодаря этому механизму обращение наличных средств в общественном транспорте становится прозрачным. Пассажиров призывают обязательно брать билет у водителя при оплате наличными, поскольку именно он подтверждает оплату и регистрируется в системе. Для удобства также доступна безналичная оплата, инструкции по которой размещены в салонах автобусов.

Реализация новой системы оплаты за проезд в Черкассах осуществляется в рамках сотрудничества Черкасского городского совета с инвестором проекта АСООП Smart Ticket Technology и при поддержке международной компании платежных технологий Visa. В случае вопросов работы системы пассажиры могут обращаться на горячую линию 0 800 300 844 для консультаций.

Кроме того, в Черкасской области был введен новый график движения поездов из-за ремонтных работ на участке.

