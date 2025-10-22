Новий графік руху поїздів в Черкаській області буде введено лише у певні дні жовтня, таке рішення прийняла "Укрзалізниця" та попередила українців, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

На Черкащині тимчасово змінюється графік руху приміських поїздів у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на дільниці залізничного сполучення. Новий графік руху поїздів в Черкаській області необхідний для забезпечення безпечного та безперебійного пересування поїздів під час оновлення колійного полотна та інфраструктури.

Зокрема, 27, 28, 30 та 31 жовтня приміський поїзд №6506 сполученням Ім. Т. Г. Шевченка — Знам’янка курсуватиме без зупинок на зупиночних платформах Водяне, Степове та Знам’янка-2.

Таке тимчасове обмеження дозволить працівникам залізниці безпечно виконати заплановані технічні роботи, не перериваючи рух потягів за основним маршрутом. Пасажирам, які зазвичай користуються вказаними зупинками, рекомендується заздалегідь скоригувати свої поїздки або скористатися альтернативними маршрутами.

Після завершення ремонтних заходів рух експреса №6506 буде відновлено у звичному режимі. Залізничники просять пасажирів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням і заздалегідь уточнювати актуальний розклад.

Крім того, "Укрзалізниця" скасовує поїзди №165 "Харків – Черкаси" та №65/66 "Харків – Умань" через збитковість. 7 жовтня вони курсують останній день.

Ці потяги були важливими для логістики між Черкаською, Дніпропетровською та Харківською областями. Середня населеність становила 76 % та 89 %, однак збитки від курсування склали відповідно 3 041 тис. грн. При цьому дохід становив лише 470 тис. грн (43 тис. грн за рейс) та 380 тис. грн (34,5 тис. гривень за рейс).

