Новий графік руху транспорту у Полтавській області стосується тролейбуса №18А+ у Кременчуці, повідомляє Politeka.

Влада міста вирішила змінити графік цього маршруту, аби покращити обслуговування мешканців Крюківського району та врахувати численні звернення громадян.

За дорученням міського голови тепер перший рейс тролейбуса №18А+ (Крюківський міст — Перша міська лікарня — вул. Молодіжна) відправлятиметься о 06:10. Машина прямує від Молодіжного через Першу міську лікарню до Крюківського мосту, що забезпечує комфортне та своєчасне перевезення мешканців.

Рішення про зміну розкладу прийнято з метою підвищення зручності громадського транспорту та оптимізації перевезень. Додання ранкового рейсу дозволяє мешканцям району швидше дістатися до лікарні та інших важливих об’єктів, а також враховує інтереси людей, які користуються транспортом щодня.

Ознайомитися з детальним розкладом руху тролейбуса №18А+ можна на офіційному сайті. Інформація оновлюється регулярно, щоб пасажири могли планувати свій час та користуватися громадським транспортом без затримок.

Отже, зміни в графіку маршруту №18А+ відображають прагнення міської влади підвищити ефективність перевезень і забезпечити комфортний доступ до соціально важливих об’єктів для мешканців Кременчука. Введення нового ранкового рейсу підтверджує увагу влади до потреб громадян та їхніх побажань щодо громадського транспорту.

