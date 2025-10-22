Початок опалювального сезону 2025 року у Миколаєві відбудеться з урахуванням погодних коливань і економічних факторів.

Початок опалювального сезону 2025 року у Миколаєві може відбутися пізніше, ніж зазвичай, через особливості клімату південного міста та економію ресурсів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає обласна військова адміністрація. Миколаїв відомий м’яким і теплим кліматом, тому тепло у житлових будинках традиційно подають пізніше, ніж у північних регіонах України. Проте мешканці з нетерпінням чекають, коли в оселях стане комфортніше, особливо з настанням холодів.

Голова обласної адміністрації Віталій Кім під час брифінгу 7 жовтня зазначив, що область майже повністю готова до опалювального сезону — очікуваний показник готовності близько 100%. Водночас запуск тепла у Миколаєві у 2025 році проходитиме поступово та залежатиме від погодних умов. Документальне оформлення готовності ще триває, оскільки частина ОСББ і споживачів не подали повний пакет документів, необхідних для безпечного старту системи.

Під час підготовки проводиться перевірка мереж і тестування тиску трубопроводів, щоб уникнути аварій, подібних до тих, що траплялися раніше. Минулого року своєчасні перевірки дозволили обійтися без серйозних інцидентів. Голова ОВА наголосив, що через зношеність системи ризики залишаються, тому тепло подаватимуть лише після триденної стабільної середньодобової температури нижче норми.

Отже, офіційний початок опалювального сезону у місті буде визначений погодними умовами та готовністю всіх мереж до безпечної експлуатації. Мешканців закликають підготуватися заздалегідь, утеплити житло та контролювати стан внутрішніх систем, аби період подачі тепла пройшов комфортно та безпечно.

