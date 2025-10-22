Подорожчання проїзду в Волинській області змушує багатьох місцевих жителів витрачати значно більше грошей, повідомляє Politeka.

У різних куточках регіону говорять про подорожчання проїзду в Волинській області, яке торкнулося і міжміських, і приміських напрямків. Люди кажуть, що тепер навіть короткі поїздки обходяться значно дорожче, ніж ще кілька місяців тому.

Подекуди ціни зросли на 10 або 20 гривень, а подекуди й більше. У сюжеті телеканалу «Аверс» зазначається, що ситуація вказує на поступове, але постійне підвищення.

Жителька одного з сіл регіону згадує, що ще недавно платила 50 гривень, а тепер мусить віддавати 60. Вона каже, що спочатку не звертала уваги, але коли розцінки підскочили вже кілька разів, різниця стала відчутною.

Інша пасажирка з Горохова говорить, що для пенсіонерів нинішні розцінки стали справжнім випробуванням. Її пенсія становить лише 4 тисячі гривень, а поїздка, яка коштувала 70, тепер обійдеться у 100.

Перевізники пояснюють, що утримувати старі тарифи вже неможливо. За їхніми словами, пальне, мастила й запчастини постійно ростуть у вартості, тому працювати без перегляду розцінок вони більше не можуть.

Один із водіїв каже, що щодня стикається з новими витратами. Пасажирів стає менше, тож доходи не покривають навіть елементарних витрат на обслуговування транспорту. Тож доводиться йти на подорожчання проїзду у Волинській області.

За підрахунками журналістів, середня вартість квитків на внутрішньообласних рейсах зросла на 10–30 гривень. Наприклад, шлях із Луцька до Берестечка тепер коштує близько 150. Щоб доїхати до Варшави тепер також потрібно платити більше. З приблизно 1000 квиток зріс до 1300 гривень.

