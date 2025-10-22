Багато літніх людей прагнуть залишатися корисними і мати додатковий дохід, тому й шукають роботу для пенсіонерів у Львові.

Робота для пенсіонерів у Львові стає все популярнішою, адже у місті є чимало пропозицій із гідною оплатою, гнучким графіком і комфортними умовами, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Львові може стати не лише джерелом додаткового доходу, а й чудовою нагодою поспілкуватися, відчути себе потрібним і навіть знайти нове хобі.

Першою пропозицією є посада продавця-бариста. Оплата становить від 22 000 до 32 000 грн, а за одну зміну можна отримати від 1500 до 1700 грн. Графік: 2 через 2 по 12 годин.

Заробітна плата за 15 робочих змін сягає 26 000 грн, а кожна додаткова зміна оплачується окремо. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, оплачуване стажування, смачні обіди та знижки для працівників.

Навчання проводить бренд-бариста, тож навіть без досвіду можна швидко освоїти нову професію. Головне мати бажання спілкуватися з людьми, залишатися відкритим, енергійним і відповідальним.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Львові - пекар у міні-пекарні. Заклади розташовані на вулицях Зелена, 20 та Пулюя, 40. Графік передбачає, що робочий день триває з 07:00 до 18:00, а кількість змін можна узгодити індивідуально.

Заробітна плата становить від 23 000 до 25 000 грн, ставка - 1200 грн плюс відсоток від продуктивності. Працівників офіційно оформлюють і забезпечують безкоштовним харчуванням.

Ще одна можливість для активних людей - монтажник жалюзі та ролет. Середній заробіток від 40 000 до 50 000 грн. Ця зайнятість потребує певних технічних навичок і наявності власного авто та інструментів.

