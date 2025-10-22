Компанія-перевізник "Укрзалізниця" впроваджує новий графік руху поїздів у Львівській області, проте лише на деякий період, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

На Львівщині найближчими днями відбудуться тимчасові зміни у розкладі руху приміських поїздів, що пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі. Новий графік руху поїздів у Львівській області здійснюється з метою забезпечення безпеки проїзду та стабільної роботи колійного господарства.

Зокрема, 28 та 29 жовтня буде змінено час відправлення поїзда №6051 сполученням Стоянів — Львів. У зазначені дні потяг вирушатиме раніше на 30 хвилин, тобто о 04:10 замість звичного часу о 04:40. Прибуття на кінцеву станцію Львів залишиться без змін — о 07:37.

Новий графік руху поїздів у Львівській області дозволить залізничникам ефективніше виконати необхідні ремонтні роботи без зупинки експресів водночас забезпечити зручність пасажирів.

Адміністрація залізниці просить мандрівників звернути увагу на оновлений графік і завчасно планувати свої поїздки, аби уникнути непорозумінь. Після завершення ремонтних робіт проїзд повернеться до звичного розкладу.

Крім цього, більше не курсуватиме низка експресів до великого туристичного центру Ворохти. Річ у тім, що вони були тимчасовими. Підкреслимо, що йшлося про поїзди: №807/808, №810, №812/811, №852/851.

Про нові дати курсування цих експресів поки що не повідомлялося. Як і не з'явилося квитків на них на найближчий час.

Загалом же тимчасові поїзди запускають, коли попит на поїздки збільшується і вже здійснювані рейси не можуть впоратися з пасажиропотоком. Пов'язано ж це може бути з різними чинниками: святами; піковими періодами поїздок – наприклад, канікулами або відпустками.

