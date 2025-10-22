У Львівській області грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій населення здійснюватимуться в автоматичному режимі.

Напередодні опалювального сезону 2025/2026 уряд України планує запровадити щорічну цільову грошову допомогу у Львівській області для пенсіонерів та інщих найуразливіших громадян, пише Politeka.

Кабінет Міністрів України опублікував Проєкт постанови під назвою Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Цьогорічна програма «Тепла зима» залишиться адресною — кошти надаватимуться для покриття основних сезонних потреб під час холодів. Якщо минулого року допомога переважно спрямовувалася на придбання теплого одягу, взуття та базових товарів, то тепер уряд робить акцент на підтримці тих груп населення, які найбільше потребують державної допомоги.

Хто отримає

1. Діти — головний пріоритет програми.

До цієї категорії належать:

діти з малозабезпечених сімей (саме на них припадатиме найбільша частка фінансування);

діти з родин внутрішньо переміщених осіб;

діти, над якими встановлено опіку або піклування;

діти-сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу.

2. Вразливі дорослі.

До групи входять:

переселенці з інвалідністю I групи;

самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Як працюватиме програма

У Львівській області грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій населення здійснюватимуться в автоматичному режимі. Тим, хто вже отримує державну соціальну допомогу у межах визначених категорій, не потрібно подавати заяв чи звертатися до органів соцзахисту.

Розмір допомоги складе 6 500 гривень на домогосподарство. Кошти надходитимуть безпосередньо від Міністерства соціальної політики України на соціальні рахунки або віртуальні картки Дія.Картка.

Умови використання коштів

Виплата є одноразовою, і використати її потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування. Невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Гроші можна спрямувати на оплату сезонних витрат, зокрема:

придбання теплого одягу, взуття та засобів обігріву;

оплату комунальних послуг (тепло, газ, електроенергія);

купівлю продуктів харчування;

придбання ліків і медичних препаратів;

оплату транспортних послуг.

Зняти готівку чи переказати кошти іншим особам буде неможливо — допомога надаватиметься виключно безготівково. Використати її можна лише на території України, у магазинах, аптеках, на заправках, у комунальних підприємствах та закладах, які приймають банківські картки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львівській області: експерти розповіли, чи побачать українці пусті прилавки.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Львівській області: які суми тепер доведеться сплачувати.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 року у Львові: коли батареї будуть теплими.