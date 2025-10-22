Прогноз погоди в Одесі на тиждень дозволяє жителям планувати справи, враховуючи зміну температури, активність повітряних потоків і вологість.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 23 по 29 жовтня 2025 року передбачає зміни температури, напрямку вітру та опадів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

У п’ятницю, 23 числа, повітря прогріється до +11 °C, вітер південно-східний із поривами до 6 м/с, без опадів. Субота, 24 жовтня, обіцяє потепління до +15 °C, вітер південний 11 м/с, опади 2,7 мм. У неділю, 25 числа, температура знизиться до +11 °C, вітер південно-західний 9 м/с, очікується 1,8 мм дощу.

Понеділок, 26 жовтня, стане найтеплішим днем тижня — +16 °C, вітер південно-західний 6 м/с, опади 2 мм. У вівторок, 27 числа, температура знизиться до +14 °C, вітер південний 9 м/с, дощ 10,8 мм. Середа, 28 жовтня, передбачає +15 °C, північно-західний вітер 5 м/с, опади невеликі — 0,6 мм.

У четвер, 29 числа, стовпчик термометра покаже +10 °C, вітер північний 8 м/с, а дощі складуть 13,6 мм. Загалом, за тиждень очікується чергування теплих і прохолодних днів, пориви вітру коливатимуться від 5 до 11 м/с, а сумарна кількість опадів сягатиме 18,7 мм.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень дозволяє жителям планувати справи, враховуючи зміну температури, активність повітряних потоків і вологість, що впливатиме на комфорт перебування на відкритому повітрі.

Крім того, жителям Одеси також розповіли, коли чекати на початок опалювального сезону у місті. Жителям порадили підготувати оселі до можливого пізнішого початку опалювального сезону. Насамперед варто утеплити житло, щоб зберегти тепло та зменшити витрати. Офіційні строки опалювального періоду та пільги допомагають планувати використання ресурсів відповідально.

