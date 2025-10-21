Початок опалювального сезону 2025 в Харкові відбувається поступово, із першочерговим забезпеченням медичних закладів та контролем температурного режиму у школах.

Початок опалювального сезону 2025 в Харкові розпочався із включення теплопостачання для пологових будинків за спеціальними заявками, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає речниця міського голови Мар’ям Сатуєва. Вона зазначила, що підземні школи не залежать від централізованого опалення: у них працює система вентиляції та кондиціонування, яка підтримує комфортну температуру у будь-який час року.

До слова, напередодні очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відмовився повідомляти точну дату старту сезону в регіоні. Раніше він наголошував, що область технічно готова і орієнтовно запуск тепла можливий з 1 листопада, проте 16 жовтня журналісти отримали лише рекомендацію «триматися».

Синєгубов пояснив, що на підготовку до опалювального сезону впливає ситуація на фронті, а місто та комунальні служби виконали всі роботи та продовжують працювати цілодобово. Він зазначив: «Ми зробимо все можливе, щоб опалювальний сезон пройшов, проте ця зима буде найважчою».

Після уточнюючих запитань про холод у регіоні очільник ХОВА відповів журналісту: «Тримайтеся».

Відповіді щодо обсягів газових лімітів та точного старту теплопостачання так і не прозвучали. Отже, початок опалювального сезону 2025 в Харкові відбувається поступово, із першочерговим забезпеченням медичних закладів та контролем температурного режиму у школах, водночас остаточний графік для всіх житлових будинків ще уточнюється.

Окрім того, варто згадати, що у Харківській області відбулося підвищення тарифів на комунальну послуги.

