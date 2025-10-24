Початок опалювального сезону 2025 року у Черкасах буде визначатися погодними умовами та готовністю теплового господарства.

Початок опалювального сезону 2025 року у Черкасах є одним із ключових завдань для місцевої влади, оскільки від стану теплових мереж залежить безперервна подача опалення та гарячої води, повідомляє Politeka.

Міський голова Анатолій Бондаренко повідомив, що комунальне підприємство «Черкаситеплокомуненерго» завершило підготовку систем до запуску. Насамперед тепло буде спрямоване до соціальних установ, серед яких дитсадки, школи та лікарні. Подача енергоносія відбуватиметься за потребою цих закладів, а сам теплоносій вже готовий до транспортування у мережі.

За даними директора підприємства Павла Карася, підключення багатоквартирних будинків поки що неможливе, оскільки для цього повинна бути стабільна середньодобова температура нижче +8 °C протягом трьох днів. На четвертий день виконавчий комітет отримує право офіційно оголосити старт сезону.

Додатково враховується прогноз погоди, щоб уникнути передчасного запуску системи в періоди короткочасного потепління. Для повного наповнення трубопроводів теплоносієм та видалення повітря потрібно щонайменше три доби.

Міська рада спростувала чутки про початок опалювального сезону 1 листопада. У Міністерстві енергетики пояснили, що ця дата стосується лише термінів дії спеціальних обов’язків для газових постачальників, а не фактичної подачі тепла. Орієнтовна дата визначається виключно місцевими органами самоврядування з урахуванням температурних показників, відповідно до постанови Кабміну № 830 від 21 серпня 2019 року.

Подача тепла спершу відбувається у соціальні об’єкти, що забезпечує комфорт для навчання, лікування та перебування дітей. Після цього починають підключати житлові будинки, що дозволяє гарантувати стабільність роботи опалювальної системи та гарячого водопостачання у місті.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Черкасах буде визначатися погодними умовами та готовністю теплового господарства, а жителів закликають завчасно підготувати свої оселі до зими.

