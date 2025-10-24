У ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на період із 25 по 29 жовтня 2025 року.

Енергетики попереджають про заплановані на період із 25 по 29 жовтня 2025 року графіки відключення світла в Одеській області, пише Politeka.

На території Одеської області в суботу, 25 жовтня, графіки відключення світла будуть застосовуватися спеціалістами ДТЕК у таких населених пунктах:

Фонтанка (вул. Дмитра Іванова, Серпнева, Молодіжна, Мазепи, Чорноморська, Лесі Українки) – з 9:00 до 18:00;

Болград (Варненська, Інзовська, Болгарських ополченців, Олександра Калова, Перемоги, Фонтанна, Ямбольська) – з 8:00 до 18:00;

Крижанівка (Марсельська) – з 8:00 до 20:00.

У неділю, 26 числа, часткові обмеження електропостачання діятимуть приблизно з 8 до 19 години для мешканців сіл Станіславка та Глибочок, повідомляє Politeka.

Більше графіків відключення світла в Одеській області заплановано на початок наступного тижня. Зокрема в понеділок, 27 жовтня, часткові знеструмлення відбудуться з 8:00 до 20:00 у с. Фонтанка; з 8:00 до 19:00 – в Олександрівці; з 8:00 до 17:00 – Вапнярка, Світле, Нова Дофінівка.

Протягом двох днів, у понеділок і вівторок, обмеження застосовуватимуть у місті Кілія орієнтовно з 8 до 19 години для будинків по вулицях Весняна, Кошиця, Морська, Лесі Українки, Урожайна, Ягідна, а також із 8 до 17 в Южненській громаді (Григорівка та Нові Білярі по вул. Чорноморська).

Крім того, 27 та 29 числа, з 8:00 до 19:00 знеструмлення відбудуться в селі Глибочок по вул. Центральна.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про підвищення тарифів на тепло.

Також Politeka повідомляла про нове подорожчання продуктів: на що найбільше переписали цінники.

Крім того, Politeka розповідала про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці".