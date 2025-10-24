Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області можна отримати від благодійного фонду "Карітас".

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області можна отримати, якщо відповідати певним критреіям, повіцдомляє Politeka.net.

Про це повідомляє благодійний фонд «Карітас».

Проєкт «Домашня опіка», який реалізує благодійна організація Карітас, спрямований на надання комплексної підтримки людям похилого віку та самотнім громадянам, які потребують особливого догляду. Ця ініціатива об’єднує соціальну, медичну та матеріальну допомогу, створюючи для підопічних умови, максимально наближені до турботи, яку вони могли б отримати у родинному колі.

У межах програми люди отримують медичні препарати, засоби особистої гігієни, пелюшки, підгузки, а також безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області, які забезпечують базові потреби для комфортного життя.

Важливу роль у роботі відіграють патронажні медсестри, які регулярно відвідують самотніх літніх людей, надають кваліфіковану медичну допомогу, контролюють стан здоров’я, допомагають у прийомі ліків і підтримують психологічно.

Діяльність працівників не обмежується лише медичною сферою. Підопічні отримують поради з догляду, психологічні та юридичні консультації, а за необхідності – допомогу в побутових справах: прибиранні, приготуванні їжі, організації дозвілля.

Усе це дозволяє людям похилого віку зберігати відчуття гідності, самоповаги та впевненості, що вони не залишені наодинці зі своїми проблемами.

Окремим напрямом роботи є надання у тимчасове або постійне користування реабілітаційного обладнання. Підопічні можуть отримати протипролежневі матраци та подушки, спеціальні подушки для підтримки шиї, туалетні крісла, інвалідні візки, складні двоколісні ходунці, чотириопорні палиці та інші засоби, які допомагають полегшити догляд і пересування.

