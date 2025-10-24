Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі планується з урахуванням технічної готовності комунальних служб та прогнозів погоди.

Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі вже підготовлений, повідомляє Politeka.

Інформацію надав Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації. За його словами, у місті завершено комплексну підготовку котелень, теплових мереж та комунальних служб. Було проведено гідравлічні випробування, обладнання приведене до готовності, а об’єкти критичної інфраструктури додатково укріплюють для безпечної експлуатації.

Федоров зазначив, що запуск опалення відбудеться не раніше кінця жовтня — початку листопада. Теплопостачання включатимуть, коли середньодобова температура протягом трьох днів стабільно опуститься нижче +8°C.

«Комунальні служби готові до старту в будь-який момент, проте рішення прийматиметься лише після встановлення холодної погоди, щоб не витрачати енергоресурси завчасно», — підкреслив очільник ЗОВА.

Прогнози показують, що до кінця жовтня середньодобова температура залишатиметься вище +8°C. У період 20–26 жовтня очікуються дні з +14…+15°C, ночі +7…+9°C. З 27 жовтня по 2 листопада прогнозуємо денну +12…+15°C та нічну +6…+8°C. Перші дні листопада (4–7 числа) покажуть денну +9…+11°C, нічну +4…+6°C, що дозволить середньодобовій температурі знизитися до +7°C.

Отже, за попередніми оцінками, тепло у житлових будинках запоріжців може з’явитися після 5–7 листопада. Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі планується з урахуванням технічної готовності комунальних служб та прогнозів погоди, щоб забезпечити комфортні умови проживання та ефективне використання ресурсів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу

Також Politeka писала, Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Запорізькій області: жителів попередили