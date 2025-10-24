Начало отопительного сезона 2025 г. в Запорожье планируется с учетом технической готовности коммунальных служб и прогнозов погоды.

Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье уже подготовлено, сообщает Politeka.

Информацию предоставил Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации. По его словам, в городе завершена комплексная подготовка котельных, тепловых сетей и коммунальных служб. Были проведены гидравлические испытания, оборудование приведено к готовности, а объекты критической инфраструктуры дополнительно укрепляют для безопасной эксплуатации.

Федоров отметил, что запуск отопления состоится не раньше конца октября – начала ноября. Теплоснабжение будет включаться, когда среднесуточная температура в течение трех дней стабильно опустится ниже +8°C.

"Коммунальные службы готовы к старту в любой момент, однако решение будет приниматься только после установления холодной погоды, чтобы не тратить энергоресурсы раньше времени" , - подчеркнул глава ЗОВА.

Прогнозы показывают, что до конца октября среднесуточная температура будет оставаться выше +8°C. В период 20–26 октября ожидаются дни с +14…+15°C, ночью +7…+9°C. С 27 октября по 2 ноября прогнозируем дневную +12…+15°C и ночную +6…+8°C. Первые дни ноября (4–7 числа) покажут дневную +9…+11°C, ночную +4…+6°C, что позволит среднесуточной температуре снизиться до +7°C.

Следовательно, по предварительным оценкам, тепло в жилых домах запорожцев может появиться после 5-7 ноября. Начало отопительного сезона 2025 г. в Запорожье планируется с учетом технической готовности коммунальных служб и прогнозов погоды, чтобы обеспечить комфортные условия проживания и эффективное использование ресурсов.

