Фахівці з аграрного сектору попереджають про можливий дефіцит певних харчових продуктів у Львівській області.

Дефіцит продуктів у Львівській області очікується вже в зимовий період, і він може позначитися на вартості базових позицій, повідомляє Politeka.

Зараз цінники залишаються стабільними, але з настанням морозів ситуація може кардинально змінитися і місцеві жителі можуть відчути дефіцит продуктів у Львівській області.

На даний момент українська картопля коштує близько 10 гривень за кілограм. Така стабільність пояснюється вдалим цьогорічним врожаєм, який перевищує минулорічні показники, та активним імпортом дешевої продукції з-за кордону.

Польський товар, наприклад, коштує близько 6 гривень за кг, що стримує підвищення цін на вітчизняну картоплю. За словами Ольги Самойличенко, виконавчої директорки Асоціації виробників картоплі, імпорт слугує ціновим орієнтиром і перешкоджає різким стрибкам вартості.

Втім, із настанням холодів ситуація може змінитися. Основна причина можливого зимового дефіциту продуктів у Львівській області – проблеми із зберіганням врожаю, а не його обсяг.

Дрібні фермери та домогосподарства не мають відповідних умов для тривалого зберігання продукції. Коли температура падає нижче нуля, частина запасів псується, що природно підштовхує цінники вгору.

Тож експерти вже попереджають про ймовірне зростання вартості ближче до зимових свят. Що стосується подорожчання, то аналітики не очікують різких стрибків вартості. Великі виробники та агрохолдинги сформували достатні запаси, які допоможуть збалансувати ринок.

Однак у разі складних погодних умов та труднощів із зберіганням врожаю картопля може подорожчати на 10-15%.

