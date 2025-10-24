Дефицит продуктов во Львовской области ожидается уже в зимний период и может сказаться на стоимости базовых позиций, сообщает Politeka.

Сейчас ценники остаются стабильными, но с наступлением морозов ситуация может кардинально измениться, и местные жители могут почувствовать дефицит продуктов во Львовской области.

На данный момент украинский картофель стоит около 10 гривен за килограмм. Такая стабильность объясняется удачным урожаем, превышающим прошлогодние показатели, и активным импортом дешевой продукции из-за рубежа.

Польский товар, например, стоит около 6 гривен за кг, что сдерживает повышение цен на отечественный картофель. По словам Ольги Самойличенко, исполнительной директор Ассоциации производителей картофеля, импорт служит ценовым ориентиром и препятствует резким скачкам стоимости.

Впрочем, с наступлением холодов ситуация может измениться. Основная причина возможного зимнего дефицита продуктов во Львовской области – проблемы хранения урожая, а не его объем.

Мелкие фермеры и домохозяйства не имеют условий для длительного хранения продукции. Когда температура падает ниже нуля, часть запасов портится, что, естественно, подталкивает ценники вверх.

Так что эксперты уже предупреждают о вероятном росте стоимости ближе к зимним праздникам. Что касается подорожания, то аналитики не ожидают резких скачков стоимости. Крупные производители и агрохолдинги сформировали достаточно запасов, которые помогут сбалансировать рынок.

Однако при сложных погодных условиях и трудностях с хранением урожая картофель может подорожать на 10-15%.

