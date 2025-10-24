Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області викликало серйозне занепокоєння серед жителів регіону.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області зачепило кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стали неприємною несподіванкою для багатьох родин, які й без цього відчувають фінансове навантаження. Тож розовідаємо, де саме відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

Перш за все, з початку 2025 року встановлено нові розцінки у Вознесенську. Тепер мешканці міста сплачують за централізоване водопостачання 34,89 гривні за кубічний метр з урахуванням ПДВ.

Водовідведення коштує 11,06. Для частини населення такі зміни стали відчутним ударом по бюджету, особливо для багатодітних родин та людей похилого віку.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області також відчутне в Очакові. Тут встановлено нову вартість води. За даними міської ради, ціна водопостачання становить 90,40 грн за один кубічний метр, а водовідведення обійдеться у 101,30.

Місцева влада пояснила, що таке рішення стало вимушеним через ріст вартості енергоносіїв, скорочення обсягів постачання та численні пориви на комунікаціях.

КП "Очаків-сервіс" повідомило, що технічний стан каналізаційних мереж за останні роки значно погіршився. За цей період зношеність мереж досягла 80 відсотків.

Пошкоджено три каналізаційні колектори, а загальна довжина проблемних ділянок становить приблизно півтора кілометра. Через це місто несе додаткові витрати на перекачування стоків і проведення ремонтних робіт.

