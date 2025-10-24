Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вызвало серьезную обеспокоенность среди жителей региона.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области задело несколько населенных пунктов, сообщает Politeka.

Новые расценки стали неприятной неожиданностью для многих семей, и без этого испытывающих финансовую нагрузку. Итак, разузнаем, где именно произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

Прежде всего, с начала 2025 установлены новые расценки в Вознесенске. Теперь жители города платят за централизованное водоснабжение 34,89 гривны за кубический метр с учетом НДС.

Водоотвод стоит 11,06. Для части населения такие изменения стали ощутимым ударом по бюджету, особенно для многодетных семей и пожилых людей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области также ощутимо в Очакове. Здесь установлена ​​новая стоимость воды. По данным городского совета, цена водоснабжения составляет 90,40 грн. за один кубический метр, а водоотвод обойдется в 101,30.

Местные власти объяснили, что такое решение стало вынужденным из-за роста стоимости энергоносителей, сокращения объемов поставок и многочисленных порывов на коммуникациях.

КП "Очаков-сервис" сообщило, что техническое состояние канализационных сетей за последние годы значительно ухудшилось. За этот период износ сетей достиг 80 процентов.

Повреждены три канализационных коллектора, а общая длина проблемных участков составляет примерно полтора километра. Поэтому город несет дополнительные затраты на перекачку стоков и проведение ремонтных работ.

