Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области можно получить, если соответствовать определенным критреям, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас".

Проект «Домашняя опека», который реализует благотворительная организация Каритас, направлен на оказание комплексной поддержки пожилым людям и одиноким гражданам, нуждающимся в особом уходе. Эта инициатива объединяет социальную, медицинскую и материальную помощь, создавая для подопечных условия максимально приближенные к заботе, которую они могли бы получить в семейном кругу.

В рамках программы люди получают медицинские препараты, средства личной гигиены, пеленки, подгузники и бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области, которые обеспечивают базовые потребности для комфортной жизни.

Важную роль в работе играют патронажные медсестры, регулярно посещающие одиноких пожилых людей, оказывающих квалифицированную медицинскую помощь, контролируют состояние здоровья, помогают в приеме лекарств и поддерживают психологически.

Деятельность работников не ограничивается только медицинской сферой. Подопечные получают советы по уходу, психологические и юридические консультации, а при необходимости помощь в бытовых делах: уборке, приготовлении пищи, организации досуга.

Все это позволяет пожилым людям сохранять ощущение достоинства, самоуважения и уверенности, что они не оставлены наедине со своими проблемами.

Отдельным направлением работы является предоставление временного или постоянного использования реабилитационного оборудования. Подопечные могут получить противопролежневые матрасы и подушки, специальные подушки для поддержки шеи, туалетные кресла, инвалидные коляски, складные двухколесные ходунцы, четырех опорные палки и другие средства, которые помогают облегчить уход и передвижение.

