Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також передбачене для військових, яким виділяють новобудови чи оновлені квартири.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надається у межах державних програм, спрямованих на підтримку осіб, які втратили домівки через бойові дії, повідомляє Politeka.

Допомога також поширюється на військовослужбовців, людей з інвалідністю, сиріт і родини загиблих захисників.

Розподіл помешкань здійснюється відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення. У цьому нормативному документі визначено умови отримання квартир для окремих соціальних груп, порядок подання заяв і критерії, за якими розглядаються звернення. Процес може займати певний час через необхідність збору довідок і перевірку даних, проте він дозволяє претендентам отримати реальну можливість стабілізувати побут.

Держава пропонує кілька варіантів допомоги для переселенців: квартири, відновлені або придбані за участі міжнародних партнерів, тимчасові приміщення службового типу та сертифікати на купівлю житла. Під час розподілу перевагу мають родини з дітьми, особи з інвалідністю та літні громадяни.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також передбачене для військових, яким виділяють новобудови чи оновлені квартири, профінансовані за рахунок державного бюджету або благодійних організацій.

Серед ключових ініціатив, що діють нині, — програма «єВідновлення». Вона надає компенсації у вигляді житлових сертифікатів або коштів на будівництво нових об’єктів для тих, чиє помешкання було зруйноване.

Також триває реалізація програми «єОселя», створеної для медиків, педагогів, військових і науковців. У її межах доступне іпотечне кредитування під 3 відсотки, а для інших категорій — під 7.

Такі заходи покликані підтримати українців, які втратили житло через війну, і забезпечити їм можливість почати нове життя у безпечних громадах.

