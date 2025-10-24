Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется в рамках государственных программ, направленных на поддержку лиц, лишившихся дома из-за боевых действий, сообщает Politeka.
Помощь также распространяется на военнослужащих, людей с инвалидностью, сиротами и семьями погибших защитников.
Распределение жилья осуществляется в соответствии с Законом Украины о жилищном фонде социального назначения. В этом нормативном документе определены условия получения квартир для отдельных социальных групп, порядок подачи заявлений и критерии, по которым рассматриваются обращения. Процесс может занимать определенное время из-за необходимости сбора справок и проверки данных, однако он позволяет претендентам получить реальную возможность стабилизировать быт.
Государство предлагает несколько вариантов помощи для переселенцев: квартиры, восстановленные или приобретенные с участием международных партнеров, временные помещения служебного типа и сертификаты на покупку жилья. При распределении предпочтительны семьи с детьми, лица с инвалидностью и пожилые граждане.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предусмотрено для военных, которым выделяют новостройки или обновленные квартиры, профинансированные за счет государственного бюджета или благотворительных организаций.
Среди действующих ныне ключевых инициатив — программа «єВідновлення». Она предоставляет компенсации в виде жилых сертификатов или средств на строительство новых объектов для тех, чье жилье было разрушено.
Также продолжается реализация программы «єОселя», созданной для медиков, педагогов, военных и ученых. В ее пределах доступно ипотечное кредитование под 3 процента, а для других категорий – под 7 процентов.
Такие меры призваны поддержать украинцев, потерявших жилье из-за войны, и обеспечить им возможность начать новую жизнь в безопасных общинах.
