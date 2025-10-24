Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предусмотрено для военных, которым выделяют новостройки или обновленные квартиры.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется в рамках государственных программ, направленных на поддержку лиц, лишившихся дома из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Помощь также распространяется на военнослужащих, людей с инвалидностью, сиротами и семьями погибших защитников.

Распределение жилья осуществляется в соответствии с Законом Украины о жилищном фонде социального назначения. В этом нормативном документе определены условия получения квартир для отдельных социальных групп, порядок подачи заявлений и критерии, по которым рассматриваются обращения. Процесс может занимать определенное время из-за необходимости сбора справок и проверки данных, однако он позволяет претендентам получить реальную возможность стабилизировать быт.

Государство предлагает несколько вариантов помощи для переселенцев: квартиры, восстановленные или приобретенные с участием международных партнеров, временные помещения служебного типа и сертификаты на покупку жилья. При распределении предпочтительны семьи с детьми, лица с инвалидностью и пожилые граждане.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предусмотрено для военных, которым выделяют новостройки или обновленные квартиры, профинансированные за счет государственного бюджета или благотворительных организаций.

Среди действующих ныне ключевых инициатив — программа «єВідновлення». Она предоставляет компенсации в виде жилых сертификатов или средств на строительство новых объектов для тех, чье жилье было разрушено.

Также продолжается реализация программы «єОселя», созданной для медиков, педагогов, военных и ученых. В ее пределах доступно ипотечное кредитование под 3 процента, а для других категорий – под 7 процентов.

Такие меры призваны поддержать украинцев, потерявших жилье из-за войны, и обеспечить им возможность начать новую жизнь в безопасных общинах.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.