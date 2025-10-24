Місцеві жителі вже зіштовхнулися із новим графіком поїздів у Сумській області, тож розповідаємо про це більше.

Новий графік поїздів у Сумській області почав діяти з 22 жовтня та передбачає низку оновлень і коригувань у русі приміських рейсів, повідомляє Politeka.

Про це інформують уДепартаменті розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації у Facebook.

Новий графік поїздів в області уже впроваджено для частини напрямків, а з 24 жовтня зміни торкнуться ще кількох рейсів.

Так, з 22 жовтня відбулося коригування в русі кількох приміських електропоїздів. Зокрема, №6542 зі сполученням Конотоп - Неплюєве скасовано. Пасажирам пропонують альтернативний №6544, який відправлятиметься з Конотопа о 14:20 і прибуватиме до Неплюєвого о 16:34.

Також скасовано №6543 Неплюєве - Конотоп. Його замінює №6541, який вирушає о 04:49 і прибуває о 07:11. Для зручності місцевих мешканців додано ще один альтернативний варіант, №6545, що вирушає о 16:45 і прибуває о 19:13.

З 24 жовтня новий графік поїздів у Сумській області передбачає ще кілька суттєвих змін. №7009 Харків Пасажирський - Ворожба курсуватиме лише до нашого облцентру. Водночас №7010, який їздить у зворотньому напрямку, також буде обмежено відправленням зі станції Суми.

Для пасажирів, яким потрібно дістатися з Ворожби до Сум, залишається можливість скористатися №6014, що вирушає о 10:50 та прибуває о 12:33.

Крім того, №6013 Суми - Ворожба буде скасований. Замість нього встановлюється №6010, який курсуватиме у напрямку Суми - Кириківка. №6893 Суми - Віринський Завод також припиняє рух, натомість №6894 Віринський Завод - Тростянець - Смородине тепер курсуватиме за новим маршрутом Суми - Тростянець - Смородине.

