Местные жители уже столкнулись с новым графиком поездов в Сумской области, так что рассказываем об этом больше.

Новый график поездов в Сумской области начал действовать с 22 октября и предусматривает ряд обновлений и корректировок в движении пригородных рейсов, сообщает Politeka.

Об этом информируют в Департаменте развития общин, территорий и инфраструктуры Сумской облгосадминистрации в Facebook.

Новый график поездов в области уже введен для части направлений, а с 24 октября изменения коснутся еще нескольких рейсов.

Так, с 22 октября произошла корректировка в движении нескольких пригородных электропоездов. В частности, №6542 с сообщением Конотоп - Неплюево упразднено. Пассажирам предлагают альтернативный №6544, который будет отправляться из Конотопа в 14:20 и прибывать в Неплюев в 16:34.

Также отменен №6543 Неплюево - Конотоп. Его заменяет №6541, отправляющийся в 04:49 и прибывающий в 07:11. Для удобства местных жителей добавлен еще один альтернативный вариант, №6545, отправляющийся в 16:45 и прибывающий в 19:13.

С 24 октября новый график поездов Сумской области предусматривает еще несколько существенных изменений. №7009 Харьков Пассажирский - Ворожба будет курсировать только в наш облцентр. В то же время, №7010, который ездит в обратном направлении, также будет ограничен отправлением со станции Сумы.

Для пассажиров, которым нужно добраться из Ворожбы в Сумы, остается возможность воспользоваться №6014, который отправляется в 10:50 и прибывает в 12:33.

Кроме того, №6013 Ворожба будет отменен. Вместо него устанавливается №6010, который будет курсировать в направлении Сумы – Кириковка. №6893 Сумы - Виринский Завод также прекращает движение, а №6894 Виринский Завод - Тростянец - Смородино теперь будет курсировать по новому маршруту Сумы - Тростянец - Смородино.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: куда подавать документы.