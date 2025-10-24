Подорожчання продуктів у Київській області за останній місяць помітили аналітики та споживачі, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, житній хліб Riga Бородинівський вагою 300 грамів у середньому коштує 46,30 гривні. У різних супермаркетах ціни відрізняються: Megamarket пропонує 47,70, Metro – 44,90. У вересні середнє значення складало 45,83, тому за останні чотири тижні зафіксовано підвищення на 0,47 гривні.

Курячі яйця Квочка фасуванням 10 штук нині продаються за середньою ціною 74,50 гривні. В Auchan їх можна придбати за 79,00, Novus встановив 69,99. Для порівняння, у вересні середнє значення складало 67,90, отже приріст за місяць досяг 6,60 гривні.

Перепелині яйця по 20 штук тепер оцінюють у середньому на 67,04 гривні. Megamarket пропонує 69,70, Auchan — 61,50, Metro — 63,96, Novus — 72,99. У порівнянні з вереснем, коли середнє становило 65,15, спостерігається зростання на 1,53 гривні.

Отже, аналіз свідчить, що подорожчання продуктів у Київській області помітне серед хлібобулочних виробів і яєчної продукції. Найбільший приріст зафіксовано серед курячих яєць, перепелині подорожчали менш відчутно, однак загальна тенденція демонструє стабільне збільшення витрат споживачів на базові харчові товари. Це підтверджує, що подорожчання продуктів у Київській області охоплює різні категорії бакалії та хлібобулочних виробів.

Крім того, у Київській області українці також мають можливість отримати продукти безкоштовно. Є кілька категорій громадян, яким це дозволено. Дізнатися детальніше можна за посиланням.

