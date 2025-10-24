Подорожание продуктов в Киевской области за последний месяц подметили аналитики и потребители, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , ржаной хлеб Riga Бородиновский весом 300 граммов в среднем стоит 46,30 гривны. В разных супермаркетах цены отличаются: Megamarket предлагает 47,70, Metro – 44,90. В сентябре среднее значение составляло 45,83, поэтому за последние четыре недели зафиксировано повышение на 0,47 гривны.

Куриные яйца Наседка фасовкой 10 штук сейчас продаются по средней цене 74,50 гривны. У Auchan их можно приобрести за 79,00, Novus установил 69,99. Для сравнения, в сентябре среднее значение составляло 67,90, следовательно, прирост за месяц достиг 6,60 гривны.

Перепелиные яйца по 20 штук теперь оценивают в среднем в 67,04 гривны. Megamarket предлагает 69,70, Auchan – 61,50, Metro – 63,96, Novus – 72,99. По сравнению с сентябрем, когда среднее составило 65,15, наблюдается рост на 1,53 гривны.

Итак, анализ свидетельствует, что подорожание продуктов в Киевской области заметно среди хлебобулочных изделий и яичной продукции. Наибольший прирост зафиксирован среди куриных яиц, перепелиные подорожали менее ощутимо, однако общая тенденция демонстрирует стабильное увеличение расходов потребителей на базовые продукты питания. Это подтверждает, что подорожание продуктов в Киевской области охватывает разные категории бакалеи и хлебобулочных изделий.

Кроме того, в Киевской области у украинцев также есть возможность получить продукты бесплатно. Есть несколько категорий граждан, которым это дозволено. Узнать подробнее можно по ссылке .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.