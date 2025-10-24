Програма передбачає, що після отримання грошової допомоги у Черкаській області для ВПО громадяни мають право спрямувати їх на будівництво нового житла.

Незабаром буде розроблена нова процедура компенсації для всіх внутрішньопереміщених осіб, оновлена грошова допомога для ВПО у Черкаській області, пише Politeka.net.

Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла про це детальніше.

Впроваджується нова процедура виплат грошової допомоги у Черкаській області для ВПО, які мають житло на тимчасово окупованих територіях. Згідно з оновленими правилами, допомогу зможуть отримати громадяни, чиї будинки або квартири залишилися в зонах, де наразі неможливо проживати через бойові дії або окупацію.

Як пояснила Олена Шуляк, зміни є частиною масштабної державної програми єВідновлення, що спрямована на підтримку українців, які втратили житло або зазнали значних матеріальних збитків унаслідок війни. За її словами, вже понад 100 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене майно, а майже 22 тисячі громадян скористалися сертифікатами для придбання нової оселі.

Програма передбачає, що після отримання грошової допомоги у Черкаській області для ВПО громадяни мають право спрямувати їх на будівництво нового житла, придбання квартири чи будинку, або ж закупівлю будівельних матеріалів для ремонту. Водночас, після використання фінансування, кожен отримувач повинен підготувати звіт про витрати, який проходить перевірку спеціально створеної комісії. Такий контроль гарантує цільове використання бюджетних коштів та підвищує прозорість процесу відновлення житла.

Крім того, у межах іншої державної ініціативи — програми єОселя, що реалізується Міністерством соціальної політики, сім’ї, які постраждали від війни, можуть отримати компенсацію до 70% вартості житла. Як повідомила заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко, наразі вже подано перші 100 заяв від внутрішньо переміщених осіб на придбання нового житла. Для цього на банківські рахунки умовного зберігання перераховано близько 600 мільйонів гривень.

Ці програми мають на меті створити для переселенців стабільні умови проживання, зменшити залежність від тимчасових притулків і повернути людям можливість жити у власних домівках.

Окрім цього, діє механізм компенсації витрат на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Він передбачає, що громадяни, які офіційно укладають договір оренди та реєструють його у Пенсійному фонді України, можуть отримати від держави часткову або навіть повну компенсацію орендної плати. Розмір допомоги залежить від рівня доходів сім’ї: люди, які мають низький дохід, можуть розраховувати на 100% відшкодування вартості оренди.

