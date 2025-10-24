Початок опалювального сезону 2025 в Харкові стартував із підключення тепла для пологових будинків за спеціальними заявками, повідомляє Politeka.

Інформацію надала речниця міського голови Мар’ям Сатуєва, уточнивши, що підземні школи не залежать від централізованого опалення. У таких навчальних закладах функціонує система вентиляції та кондиціонування, яка підтримує комфортну температуру протягом усього року.

Напередодні очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов не назвав точну дату початку опалювального сезону в регіоні. Раніше він зазначав, що область готова технічно, і орієнтовно запуск тепла можливий із 1 листопада. Проте 16 жовтня журналісти отримали лише рекомендацію «триматися».

Синєгубов пояснив, що підготовка до опалювального періоду залежить від ситуації на фронті. Місто та комунальні служби виконали всі необхідні роботи і продовжують працювати цілодобово.

Він додав: «Ми зробимо все можливе, щоб опалювальний сезон пройшов, проте ця зима буде найважчою».

Після уточнень щодо холоду в регіоні очільник ХОВА повторив журналісту: «Тримайтеся».

Інформації про обсяги газових лімітів та точну дату підключення теплопостачання не надійшло. Таким чином, початок опалювального сезону 2025 в Харкові відбувається поступово: першочергово забезпечують медичні установи, контролюють температурний режим у школах, а остаточний графік подачі тепла для житлових будинків ще уточнюється місцевою владою та комунальними службами.

Окрім того, варто згадати, що у Харківській області відбулося підвищення тарифів на комунальну послуги.

