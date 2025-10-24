Начало отопительного сезона 2025 года в Харькове стартовало с подключения тепла для роддомов по специальным заявкам, сообщает Politeka.

Информацию предоставила пресс-секретарь городского головы Марьям Сатуева, уточнив, что подземные школы не зависят от централизованного отопления. В таких учебных заведениях работает система вентиляции и кондиционирования, которая поддерживает комфортную температуру в течение всего года.

Накануне глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов не назвал точную дату начала отопительного сезона в регионе. Ранее он отмечал, что область готова технически и ориентировочно запуск тепла возможен с 1 ноября. Однако 16 октября журналисты получили только рекомендацию «держаться».

Синегубов объяснил, что подготовка к отопительному периоду зависит от ситуации на фронте. Город и коммунальные службы проделали все необходимые работы и продолжают работать круглосуточно.

Он добавил: "Мы сделаем все возможное, чтобы отопительный сезон прошел, однако эта зима будет самой тяжелой".

После уточнений по поводу холода в регионе глава ХОВА повторил журналисту: «Держитесь».

Информации об объемах газовых лимитов и точной дате подключения теплоснабжения не поступило. Таким образом, начало отопительного сезона 2025 года в Харькове происходит постепенно: в первую очередь обеспечивают медицинские учреждения, контролируют температурный режим в школах, а окончательный график подачи тепла для жилых домов еще уточняется местными властями и коммунальными службами.

