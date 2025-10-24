Программа предусматривает, что после получения денежной помощи в Черкасской области для ВПЛ граждане имеют право направить их на строительство нового жилья.

В скором времени будет разработана новая процедура компенсации для всех внутриперемещенных лиц, обновлена ​​денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области, пишет Politeka.net.

Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала об этом подробнее.

Вводится новая процедура выплат денежной помощи в Черкасской области для ВПЛ, имеющих жилье на временно оккупированных территориях. Согласно обновленным правилам, помощь смогут получить граждане, чьи дома или квартиры остались в зонах, где невозможно проживать из-за боевых действий или оккупации.

Как пояснила Елена Шуляк, изменения являются частью масштабной государственной программы является Восстановление, направленное на поддержку украинцев, которые потеряли дом или понесли значительный материальный ущерб в результате войны. По ее словам, уже более 100 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное имущество, а почти 22 тысячи граждан воспользовались сертификатами для приобретения нового дома.

Программа предусматривает, что после получения денежной помощи в Черкасской области для ВПЛ граждане имеют право направить их на строительство нового дома, приобретение квартиры или дома, или закупку строительных материалов для ремонта. В то же время после использования финансирования каждый получатель должен подготовить отчет о расходах, который проходит проверку специально созданной комиссии. Такой контроль гарантирует целевое использование бюджетных средств и повышает прозрачность восстановления жилья.

Кроме того, в рамках другой государственной инициативы — программы есть Осел, реализуемый Министерством социальной политики, семьи, пострадавшие от войны, могут получить компенсацию до 70% стоимости жилья. Как сообщила заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко, уже подано первые 100 заявлений от внутренне перемещенных лиц на приобретение нового жилья. Для этого на банковские счета условного хранения перечислено около 600 миллионов гривен.

Эти программы имеют целью создать для переселенцев стабильные условия проживания, уменьшить зависимость от временных приютов и вернуть людям возможность жить в своих домах.

Кроме того, действует механизм компенсации расходов на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Он предусматривает, что граждане, официально заключающие договор аренды и регистрирующие его в Пенсионном фонде Украины, могут получить от государства частичную или даже полную компенсацию арендной платы. Размер пособия зависит от уровня доходов семьи: люди с низким доходом могут рассчитывать на 100% возмещение стоимости аренды.

Источник: 24 Канал.

