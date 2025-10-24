Для пенсіонерів у Черкаській області відкрита велика кількість пропозицій роботи, тому розповідаємо про найактуальніші з них.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює різноманітні сфери, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій на сайті work.ua виділяється посада комірника або менеджера із забезпечення в компанії Drevos. Заробіток коливається від 20 000 до 25 000.

Працівники займаються поповненням складу, забезпеченням виробництва матеріалами у встановлені строки, проведенням інвентаризації та оптимізацією співпраці з постачальниками.

В цеху створені комфортні умови, тепло та зручно. Для старших людей та студентів передбачено можливість працевлаштування з бонусами, преміями та безкоштовним навчанням. Регулярно переглядається зарплата, а співробітники отримують знижки на власну продукцію.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Черкаській області стосується кваліфікованого верстатника деревообробних верстатів у компанії Прудивус. Зарплата 20 000–25 000 плюс премія залежно від кількості виготовленої продукції.

Обов’язки включають управління деревообробними верстатами та виготовлення деталей для меблів з високими стандартами якості. Для цієї посади важливий досвід від одного року та професійна освіта в галузі деревообробки.

Також серед актуальних вакансій є посада столяра в СМ-Україна, ПрАТ. Зарплата коливається від 21 000 до 33 000 залежно від обсягу завдань та кваліфікації.

Основні обов’язки включають виготовлення та обробку дерев’яних деталей, взаємодію з ручним і механічним інструментом, складання меблевих конструкцій та дотримання технологічних процесів і вимог якості.

Варто зазначити, що робота для пенсіонерів у Черкаській області передбачає умови, які враховують потреби старших людей. Стабільний дохід, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії роблять вакансії привабливими.

