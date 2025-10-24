Для пенсионеров в Черкасской области открыто большое количество предложений работы, поэтому рассказываем о самых актуальных из них.

Работа для пенсионеров в Черкасской области охватывает разные сферы.

Среди предложений на сайте work.ua выделяется должность кладовщика или менеджера по обеспечению в компании Drevos. Заработок колеблется от 20000 до 25000.

Работники занимаются пополнением состава, обеспечением производства материалами в установленные сроки, проведением инвентаризации и оптимизацией сотрудничества с поставщиками.

В цехе созданы комфортные условия, тепло и удобно. Для старших людей и студентов предусмотрена возможность трудоустройства с бонусами, премиями и бесплатной учебой. Регулярно пересматривается зарплата, а сотрудники получают скидки на свою продукцию.

Еще одно предложение работы для пенсионеров Черкасской области касается квалифицированного станка деревообрабатывающих станков в компании Прудивус. Зарплата 20 000–25 000 плюс премия в зависимости от количества производимой продукции.

Обязанности включают в себя управление деревообрабатывающими станками и изготовление деталей для мебели с высокими стандартами качества. Для этой должности важен опыт одного года и профессиональное образование в области деревообработки.

Также среди актуальных вакансий есть столяра в СМ-Украина, ЧАО. Зарплата колеблется от 21000 до 33000 в зависимости от объема задач и квалификации.

Основные обязанности включают в себя изготовление и обработку деревянных деталей, взаимодействие с ручным и механическим инструментом, сборку мебельных конструкций и соблюдение технологических процессов и требований качества.

Следует отметить, что работа для пенсионеров в Черкасской области предусматривает условия, учитывающие потребности пожилых людей. Стабильный доход, официальное трудоустройство и социальные гарантии делают вакансии привлекательными.

