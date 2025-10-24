Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області створена для того, щоб підтримати людей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається громадянам України, які відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

Програма розроблена спеціально для переселенців із Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, що були змушені покинути свої домівки через бойові дії.

Пенсіонери, які потрапили до цієї категорії, можуть отримати гуманітарну допомогу в Київській області у вигляді продуктових наборів. Вони дають змогу забезпечити базові потреби у харчуванні.

Роздача цієї гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Київській області відбувається у селі Петропавлівська Борщагівка. Для участі обов’язково потрібно заповнити електронну анкету.

Отримати підтримку можуть лише переселенці, які мають офіційний статус внутрішньо переміщених осіб у період із 2022 по 2025 рік. Такий підхід дає змогу уникнути зловживань.

У межах ініціативи працюють центри «СЕЛИДОВЕ.UA», де літні люди можуть проконсультуватися з питань соціальної підтримки, оформлення документів або отримання супутніх послуг.

Зокрема, у Петропавлівській Борщагівці центр діє на вулиці Борщагівська, 30а, у Кам’янському він розташований на Василя Стуса, 15б, а в Нововолинську прийом здійснюють на Шевченка, 7.

Додатково інформацію про роздачу та нові етапи програми публікують у соціальних мережах. В Instagram і Телеграм періодично з’являються актуальні повідомлення для ВПО, що дозволяє швидко дізнаватися про зміни та реєструватися на отримання підтримки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.