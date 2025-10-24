Початок опалювального сезону 2025 року в Полтаві стартував 17 жовтня в окремих закладах міської громади, повідомляє Politeka.

Інформацію надала Полтавська міська рада.

Першими тепло отримали комунальні установи охорони здоров’я, дитячі садки та дошкільні підрозділи, що належать громаді.

Рішення про запуск опалювального періоду ухвалили 16 жовтня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Керівникам закладів доручили перевірити готовність внутрішніх систем і забезпечити безперебійну подачу тепла. Це дозволило створити комфортні умови для перебування дітей у садках та пацієнтів у лікарнях у перші дні опалювального сезону.

Подача тепла здійснювалася відповідно до погодних умов та технічної готовності об’єктів. Водночас інші громадські будівлі та житлові будинки планували підключати пізніше, коли температура та стан систем дозволятимуть. Міська влада слідкувала за тим, щоб заклади отримали необхідний обсяг тепла для нормальної роботи з початку опалювального періоду.

Таким чином, початок опалювального сезону 2025 року в Полтаві забезпечив своєчасну подачу тепла до медичних і освітніх закладів, бюджетних установ і релігійних організацій.

Крім того, у Полтавській області відзначалося підвищення тарифів на теплопостачання та гарячу воду. Для одноставкового тарифу на теплову енергію пропонують 3 568,65 грн/Гкал, що перевищує попередній рівень на 6,1–6,2 %. У двоставкових тарифах умовно-змінна частина для бюджетних установ та інших організацій становить 2 916,74 грн/Гкал, а умовно-постійна — від 181 021,07 до 181 741,32 грн. Для релігійних структур постійна складова тарифу дорівнює 175 117,09 грн, що відповідає зростанню на 15,8–17,7 %.

