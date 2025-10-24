Начало отопительного сезона 2025 года в Полтаве стартовало 17 октября в отдельных заведениях городской общины, сообщает Politeka.

Информацию предоставил Полтавский городской совет.

Первыми тепло получили коммунальные учреждения здравоохранения, детские сады и принадлежащие общине дошкольные подразделения.

Решение о запуске отопительного периода было принято 16 октября на заседании исполнительного комитета городского совета. Руководителям заведений было поручено проверить готовность внутренних систем и обеспечить бесперебойную подачу тепла. Это позволило создать комфортные условия для пребывания детей в садах и пациентов в больницах в первые дни отопительного сезона.

Подача тепла осуществлялась в соответствии с погодными условиями и технической готовностью объектов. В то же время, другие общественные здания и жилые дома планировали подключать позже, когда температура и состояние систем будут разрешать. Городские власти следили за тем, чтобы заведения получили необходимый объем тепла для нормальной работы с начала отопительного периода.

Таким образом, начало отопительного сезона 2025 года в Полтаве обеспечило своевременную подачу тепла в медицинские и образовательные учреждения. бюджетных учреждений и организаций.

Кроме того, в Полтавской области отмечалось повышение тарифов на теплоснабжение и горячую воду. Для одноставочного тарифа на тепловую энергию предлагают 3568,65 грн/Гкал, что превышает предыдущий уровень на 6,1-6,2%. В двухставочных тарифах условно-переменная часть бюджетных учреждений и других организаций составляет 2 916,74 грн/Гкал, а условно-постоянная — от 181 021,07 до 181 741,32 грн. Для религиозных структур постоянная составляющая тарифа составляет 175 117,09 грн, что соответствует росту на 15,8–17,7 %.

