Із 1 листопада держава запускає нові програми підтримки ВПО, за якими можна отримати безкоштовне житло у Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО з 1 листопада у Харкові стане одним із напрямів соціальної допомоги, спрямованої на людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО з 1 листопада у Харкові ініційоване Міністерством соціальної політики.

Відомство працює над тим, щоб забезпечити переселенців тимчасовими помешканнями, зокрема тих, хто зараз мешкає у санаторіях або тимчасових центрах.

Частина людей, особливо старшого віку, висловила бажання переїхати у села. Тому міністерство планує провести опитування серед таких громадян, щоб з’ясувати, де саме вони хотіли б оселитися.

Одночасно, відомство шукає способи підтримки громад, які мають вільні будинки або квартири і готові прийняти людей, що втратили дім через війну. Такі громади можуть отримати допомогу на облаштування приміщень, аби вони відповідали потребам ВПО.

Окрема ініціатива передбачає проживання для осіб, які після тривалого догляду за хворими потребують часу на відновлення. Для них нададуть спеціально обладнане безкоштовне житло у Харкові чи інших регіонах з 1 листопада.

Там можна буде жити до одного року. У межах цієї ініціативи людям забезпечать комфортні умови, можливість самостійно готувати їжу, отримати допомогу у веденні домашніх справ, а також підтримку соціальних працівників.

Ще одним варіантом допомоги стане «єОселя». Вона діє для переселенців і жителів прифронтових територій. Уряд розширив її можливості, аби охопити більше людей.

