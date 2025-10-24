Бесплатное жилье для ВПЛ с 1 ноября в Харькове станет одним из направлений социальной помощи, направленной на людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.
Бесплатное жилье для ВПЛ с 1 ноября в Харькове инициировано Министерством социальной политики.
Ведомство работает над тем, чтобы обеспечить переселенцев временными помещениями, в том числе тех, кто сейчас проживает в санаториях или временных центрах.
Часть людей, особенно постарше, выразила желание переехать в села. Поэтому министерство планирует провести опрос среди таких граждан, чтобы выяснить, где именно они хотели бы поселиться.
Одновременно ведомство ищет способы поддержки общин, которые имеют свободные дома или квартиры и готовы принять людей, потерявших дом из-за войны. Такие общины могут получить помощь в обустройстве помещений, чтобы они отвечали потребностям ВПЛ.
Отдельная инициатива предусматривает проживание для лиц, которые после длительного ухода за больными нуждаются в времени на восстановление. Для них предоставит специально оборудованное бесплатное жилье в Харькове или других регионах с 1 ноября.
Там можно будет жить до одного года. В рамках этой инициативы людям обеспечат комфортные условия, возможность самостоятельно готовить еду, получить помощь в ведении домашних дел, а также поддержку социальных работников.
Еще одним вариантом помощи станет «еселя». Она действует для переселенцев и жителей прифронтовых территорий. Правительство расширило его возможности, чтобы охватить больше людей.
