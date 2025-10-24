Новий графік руху поїздів зі Львова торкнеться кількох експресів та діятиме лише кілька днів, зміни вводить компанія-перевізник «Укрзалізниця», повідомляє Politeka.net.

Осінні Карпати традиційно перетворюються на місце справжньої магії — гірські схили вкриваються золотавим листям, а повітря наповнюється ароматом тиші й спокою. Саме тому залізничні подорожі до цього мальовничого регіону стають дедалі популярнішими серед українців. «Укрзалізниця» повідомляє, що цього жовтня пасажири знову зможуть легко та комфортно дістатися Карпат на вихідні.

Компанія оприлюднила новий графік руху поїздів зі Львова, які курсуватимуть наприкінці жовтня. Зокрема:

25, 26 та 27 жовтня курсуватиме поїзд №807/808 сполученням Львів – Ворохта. Відправлення зі Львова о 08:02, прибуття до Ворохти о 13:02.

25 та 26 числа поїзд №808/807 Ворохта – Львів вирушатиме о 14:37 і прибуватиме до Львова о 19:56.

27 числа запланований рейс №852/851 Ворохта – Коломия, який відправлятиметься о 14:37 і прибуватиме до Коломиї о 17:14.

На цих маршрутах пасажирів перевозитиме сучасний дизельний поїзд ДПКр-3 — тихий, комфортний і зручний для тривалих подорожей. Завдяки продуманому інтер’єру, панорамним вікнам і плавному ходу, поїзд створює ідеальні умови для відпочинку та споглядання карпатських пейзажів.

Крім того, цей же склад буде задіяний на маршруті №819/820 Коломия – Львів, який відправлятиметься 24 жовтня о 16:07 і прибуватиме о 19:56.

«Укрзалізниця» наголошує, що квитки на регіональні рейси за новим графіком руху поїздів зі Львова вже доступні для придбання. Їх можна купити на офіційному сайті компанії, у мобільному застосунку або безпосередньо в касах залізничних вокзалів.

