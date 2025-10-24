Компания "Укрзализныця" обнародовала новый график движения поездов из Львова, которые будут курсировать в конце октября.

Новый график движения поездов из Львова коснется нескольких экспрессов и будет действовать всего несколько дней, изменения вводит компания-перевозчик «Укрзализныця», сообщает Politeka.net.

Осенние Карпаты традиционно превращаются в место настоящей магии — горные склоны покрываются золотистыми листьями, а воздух наполняется ароматом тишины и покоя. Именно поэтому железнодорожные путешествия в этот живописный регион становятся все более популярными среди украинцев. «Укрзализныця» сообщает, что в октябре пассажиры снова смогут легко и комфортно добраться до Карпат на выходные.

Компания обнародовала новый график движения поездов из Львова, которые будут курсировать в конце октября. В частности:

25, 26 и 27 октября будет курсировать №807/808 сообщением Львов – Ворохта. Отправление в 08:02, прибытие в Ворохту в 13:02.

25 и 26 числа №808/807 Ворохта – Львов отправится в 14:37 и прибывает в 19:56.

27 числа запланирован рейс №852/851 Ворохта – Коломыя, который будет отправляться в 14:37 и прибывать в Коломыю в 17:14.

На этих маршрутах пассажиров будет перевозить современный дизельный поезд ДПКр-3 – тихий, комфортный и удобный для длительных поездок. Благодаря продуманному интерьеру, панорамным окнам и плавному ходу поезд создает идеальные условия для отдыха и созерцания карпатских пейзажей.

Кроме того, этот же состав будет задействован на маршруте №819/820 Коломыя – Львов, который будет отправляться 24 октября в 16.07 и прибывать в 19.56.

«Укрзализныця» отмечает, что билеты на региональные рейсы по новому графику движения поездов из Львова уже доступны для покупки. Их можно купить на официальном сайте компании, в мобильном приложении или непосредственно в кассах железнодорожных вокзалов.

