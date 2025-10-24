Подорожчання продуктів у Харківській області останнього місяця відзначають аналітики та користувачі, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, рис довгий у фасуванні 1 кг нині продається в середньому по 60,17 гривні. У різних торгових мережах ціни різняться: Auchan пропонує 61,80 грн, Megamarket – 53,50, Metro – 48,90, Novus – 76,49. У вересні середній показник становив 58,04, отже за останні чотири тижні ціна зросла на 4,13 гривні.

Рафінована олія Олейна об’ємом 850 мл у середньому коштує 81,42 грн. У магазинах розбіжності складають: Auchan — 74,90, Megamarket — 80,30, Metro — 85,50, Novus — 84,99. Порівняно з вереснем, коли середня вартість була 79,40, приріст склав 6,03 гривні.

Пшеничне борошно Хуторок у фасуванні 1 кг нині оцінюють у середньому на 33,68 грн. У Megamarket його продають за 34,10, Novus — 33,26. Минулого місяця середній показник складав 33,13 грн, що дає зростання на 0,42 гривні.

Отже, підсумовуючи дані, можна констатувати, що подорожчання продуктів у Харківській області проявляється у різних категоріях бакалійних товарів. Найбільше зміни відчутні у вартості олії, менш помітне підвищення — на рис та борошно, що впливає на середній кошик споживача та відображає коливання ринку продовольчих товарів у регіоні.

Крім того, у Харкові українці мають можливість отримати продукти безкоштовно. Програма реалізується в рамках проєкту «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома», який спрямований на підтримку людей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

