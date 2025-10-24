Подорожание продуктов в Харьковской области в последний месяц отмечают аналитики и пользователи, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , рис длинный в фасовке 1 кг сейчас продается в среднем по 60,17 гривны. В разных торговых сетях цены разные: Auchan предлагает 61,80 грн, Megamarket – 53,50, Metro – 48,90, Novus – 76,49. В сентябре средний показатель составил 58,04, так что за последние четыре недели цена выросла на 4,13 гривны.

Рафинированное масло Олейное объемом 850 мл в среднем стоит 81,42 грн. В магазинах расхождения составляют: Auchan – 74,90, Megamarket – 80,30, Metro – 85,50, Novus – 84,99. По сравнению с сентябрем, когда средняя стоимость была 79,40, прирост составил 6,03 гривны.

Пшеничная мука Хуторок в фасовке 1 кг сейчас оценивают в среднем на 33,68 грн. В Megamarket его продают за 34,10, Novus – 33,26. В прошлом месяце средний показатель составлял 33,13 грн, что дает рост на 0,42 грн.

Итак, подытоживая данные, можно констатировать, что подорожание продуктов в Харьковской области проявляется в разных категориях бакалейных товаров. Больше изменения ощутимы в стоимости масла, менее заметное повышение — на рис и муку, что влияет на среднюю корзину потребителя и отражает колебания рынка продовольственных товаров в регионе.

Кроме того, в Харькове украинцы имеют возможность получить продукты бесплатно. Программа реализуется в рамках проекта «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу за домом», который направлен на поддержку людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

