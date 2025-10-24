У 2025 році дефіцит продуктів у Полтавській області став однією з ключових економічних проблем регіону, яка суттєво вплинула на добробут місцевого населення, повідомляє Politeka.net.

Жителі області дедалі частіше стикаються з обмеженим асортиментом товарів першої необхідності та зростанням цін на основні продукти харчування.

Найпомітніше зростання зафіксоване у сегменті молочної продукції, що традиційно залишається важливою складовою щоденного раціону українців. Станом на жовтень літр молока у Полтавській області коштує від тридцяти до сорока п’яти гривень, тоді як упаковка вершкового масла вагою сто вісімдесят грамів навіть у період акцій реалізується за ціною від сімдесяти трьох гривень. Для багатьох родин такі витрати стали суттєвим навантаженням на сімейний бюджет.

За словами експерта з ринку харчової промисловості Максима Фастєєва, ситуація, що склалася, є результатом поєднання кількох економічних і виробничих факторів. Попри збільшення обсягів сировини, високий попит на білкові та жирні продукти не дозволяє цінам знизитися. Молоко, сир, сметана та вершкове масло залишаються базовими продуктами щоденного споживання, тому навіть за умов подорожчання населення не відмовляється від їх придбання.

Експерт наголошує, що ринок молочної продукції характеризується сезонними коливаннями, проте цьогорічне подорожчання виявилося інтенсивнішим, ніж у попередні періоди. Це пов’язано не лише з попитом, а й з підвищенням собівартості виробництва, зокрема через подорожчання кормів, пального та енергоносіїв.

Свою оцінку ситуації дав також економіст Олег Пендзін, який підкреслив, що зростання тарифів на молочні продукти зумовлене скороченням кількості фермерських господарств і поголів’я корів. За його словами, менша кількість тварин призводить до зменшення обсягів виробництва, а це, у свою чергу, спричиняє нестачу продукції та подальше підвищення цін.

Пендзін прогнозує, що вартість молочних товарів залишатиметься високою щонайменше до кінця осені 2025 року, а без державної підтримки галузі та доступного кредитування для фермерів можливе подальше зростання цін ще на п’ять-сім відсотків.

Аналітики вважають, що часткове зниження дефіциту може бути досягнуте за рахунок кооперації фермерських господарств, які зможуть спільно оптимізувати витрати, налагодити логістику та стабілізувати постачання продукції на місцеві ринки. Однак вони підкреслюють, що це — лише тимчасове рішення, яке не усуває основні структурні проблеми галузі.

Фахівці радять мешканцям області ретельніше планувати покупки, відслідковувати сезонні акції та пропозиції торговельних мереж, щоб мінімізувати витрати. Попри певну стабілізацію після літнього періоду, дефіцит продуктів у Полтавській області залишається одним із головних соціально-економічних викликів року, змушуючи населення пристосовуватися до нових умов ринку та більш обережно формувати свої споживчі звички.

