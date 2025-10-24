Несмотря на стабилизацию после летнего периода, дефицит продуктов в Полтавской области остается одним из главных социально-экономических вызовов.

В 2025 году дефицит продуктов в Полтавской области стал одной из ключевых экономических проблем региона, существенно повлиявшей на благосостояние местного населения, сообщает Politeka.net.

Жители области все чаще сталкиваются с ограниченным ассортиментом товаров первой необходимости и ростом цен на основные продукты питания.

Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте молочной продукции, традиционно остающейся важной составляющей ежедневного рациона украинцев. По состоянию на октябрь литр молока в Полтавской области стоит от тридцати до сорока пяти гривен, тогда как упаковка сливочного масла весом сто восемьдесят грамм даже в период акций реализуется по цене от семидесяти трех гривен. Для многих семей такие расходы стали существенной нагрузкой на семейный бюджет.

По словам эксперта по рынку пищевой промышленности Максима Фастеева, сложившаяся ситуация является результатом сочетания нескольких экономических и производственных факторов. Несмотря на увеличение объемов сырья, высокий спрос на белковые и жирные продукты не позволяет ценам снизиться. Молоко, творог, сметана и сливочное масло остаются базовыми продуктами ежедневного потребления, поэтому даже при удорожании население не отказывается от их приобретения.

Эксперт отмечает, что рынок молочной продукции характеризуется сезонными колебаниями, однако удорожание этого года оказалось интенсивнее, чем в предыдущие периоды. Это связано не только со спросом, но и с повышением себестоимости производства, в частности, из-за подорожания кормов, горючего и энергоносителей.

Свою оценку ситуации дал экономист Олег Пендзин, который подчеркнул, что рост тарифов на молочные продукты обусловлен сокращением количества фермерских хозяйств и поголовья коров. По его словам, меньшее количество животных приводит к уменьшению объемов производства, а это, в свою очередь, влечет за собой нехватку продукции и дальнейшее повышение цен.

Пендзин прогнозирует, что стоимость молочных товаров будет оставаться высокой, по меньшей мере, до конца осени 2025 года, а без государственной поддержки отрасли и доступного кредитования для фермеров возможен дальнейший рост цен еще на пять-семь процентов.

Аналитики считают, что частичное снижение дефицита может быть достигнуто за счет кооперации фермерских хозяйств, которые смогут совместно оптимизировать расходы, наладить логистику и стабилизировать поставки продукции на местные рынки. Однако они подчеркивают, что это лишь временное решение, не устраняющее основные структурные проблемы отрасли.

Специалисты советуют жителям области более тщательно планировать покупки, отслеживать сезонные акции и предложения торговых сетей, чтобы минимизировать затраты. Несмотря на стабилизацию после летнего периода, дефицит продуктов в Полтавской области остается одним из главных социально-экономических вызовов года, заставляя население приспосабливаться к новым условиям рынка и более осторожно формировать свои потребительские привычки.

