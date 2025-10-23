Тема підвищення тарифів на воду в Полтавській області активно обговорюється і викликає хвилювання серед місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області відбудеться в межах нового проєкту рішення, який розгляне найближча сесія обласної ради, повідомляє Politeka.

Як йдеться у документі, для населення, що користується централізованими ЖКП, все залишиться на колишньому рівні. Розцінки переглянуть для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області передбачає, що одноставкова ціна на теплову енергію для населення залишається на рівні 1 925,76 грн за Гкал, а бюджетні установи сплачуватимуть 3 568,65. Це на 6,2 відсотка більше, ніж раніше.

Інші споживачі та релігійні організації теж підпадуть під нові розцінки, їхні ставки також збільшено приблизно на 6 відсотків.

Вартість гарячого водопостачання для звичайних місцевих мешканців не зміниться і становитиме 118,66 гривень за кубічний метр, а інші відчують зростання приблизно на 8%. Серед ліцензіатів ціна транспортування теплової енергії підскочила майже на 41: і становить 509,72 грн за Гкал.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на воду в Полтавській області є вимушеним кроком через зростання вартості енергоносіїв та необхідність підтримки технічного стану мереж.

Нові розцінки будуть діяти до 30 вересня 2026 року. Вони ще потребують затвердження депутатами обласної ради.

Не дивлячись на те, що поки місцеві жителі не зіштовхнулися зі змінами, це неминуче відбудеться в майбутньому. Експерти кажуть, що впродовж кількох наступних років вартість ЖКП по всій країні може суттєво вирости.

