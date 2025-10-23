Тема повышения тарифов на воду в Полтавской области активно обсуждается и вызывает беспокойство среди местных жителей.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области состоится в рамках нового проекта решения, которое рассмотрит ближайшая сессия областного совета, сообщает Politeka.

Как говорится в документе, для населения, пользующегося централизованными ЖКУ, все останется на прежнем уровне. Расценки будут пересмотрены для бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области предполагает, что одноставочная цена на тепловую энергию для населения остается на уровне 1925,76 грн за Гкал, а бюджетные учреждения будут платить 3568,65. Это на 6,2 процента больше, чем раньше.

Другие потребители и религиозные организации тоже подвергнутся новым расценкам, их ставки также увеличены примерно на 6 процентов.

Стоимость горячего водоснабжения для обычных местных жителей не изменится и составит 118,66 гривен за кубический метр, а другие ощутят рост примерно на 8%. Среди лицензиатов цена транспортировки тепловой энергии подскочила почти на 41 и составляет 509,72 грн за Гкал.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на воду в Полтавской области - вынужденный шаг из-за роста стоимости энергоносителей и необходимости поддержки технического состояния сетей.

Новые цены будут действовать до 30 сентября 2026 года. Они еще нуждаются в утверждении депутатами областного совета.

Не смотря на то, что пока местные жители не столкнулись с переменами, это неизбежно произойдет в будущем. Эксперты говорят, что в течение следующих нескольких лет стоимость ЖКУ по всей стране может существенно вырасти.

